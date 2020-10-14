«Я все отпустил»: Иосиф Пригожин высказался о возможной беременности своей невестки

Продюсер заявил порталу Teleprogramma.pro, что ничего не знает о будущем пополнении в семействе.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в своем Инстаграм фото с женой Лианой. На снимке виден округлившийся животик девушки, который скрывается под курткой. Лиана прикрывает его руками, что лишь подогревает слухи о ее беременности.

Знаете ли вы что-то о грядущем пополнении в молодом семействе? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к мужу Валерии — продюсеру Иосифу Пригожину.

«Я ничего не знаю. Я сейчас посмотрю. Я просто перестал, знаете, следить. У каждого родителя есть история, когда ты интересуешься, интересуешься жизнью детей. Потом это их раздражает. Ты говоришь: «Ну, ладно. Все хорошо» и отпускаешь их, — признается Иосиф Игоревич. — Пришел тот самый момент, когда я все отпустил. И если Арсению будет интересно что-то мне рассказать, то я с удовольствием его послушаю. А до тех пор я даже ничего не видел и ничего не знаю».

— Но на церемонии бракосочетания-то вы были в первых рядах, как родитель жениха…

— На свадьбе был. Но я не знал ничего о беременности Лианы.

— А может, журналисты выдают желаемое за действительное?

— Вы знаете, нет дыма без огня. Я так вам скажу.

Напомним, слухи о беременности молодой жены Арсения Шульгина стали появляться еще в августе, когда влюбленные поженились. Лиана появилась на церемонии бракосочетания в пышном просторном платье.

Поклонники пары предположили, что таким образом она старается скрыть наметившиеся изменения фигуры. Но тогда певица Валерия опровергла слухи о беременности невестки и на своей странице в соцсетях подвергла сплетников критике.