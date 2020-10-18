«Можно мальчика и девочку»: Светлана Бондарчук хочет снова стать мамой

51-летняя Светлана Бондарчук в интервью для You-tube канала журнала «Tatler» призналась, что хочет снова родить. Недавно телеведущая вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. Знаменитость уверена: общий ребенок с любимым мужчиной — вполне логичное решение, и возраст не должен стать помехой для пополнения.

«Если я буду с мужчиной, с которым я сегодня, то, наверное, будет логично, если помимо наших детей, которых у нас уже достаточное количество, еще будет наш общий ребенок», — поделилась своими мыслями Бондарчук.

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Также главный редактор журнала «Hello!» прокомментировала желаемый пол будущего ребенка: Светлана хотела бы стать матерью еще одного мальчика, хотя ничего не имеет против дочки, а лучше — сразу двух детей.

«Мальчик лучше… Мне как-то с мальчиками понятнее, как обращаться. Хотя девочки — тоже хорошо. Можно мальчика и девочку», — откровенно сказала телеведущая.

Напомним, что Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016-ом году после 25 лет брака. Экс-супруга известного кинорежиссера родила ему в браке двоих детей: сына Сергея и дочь Варвару. Младший ребенок Бондарчуков обладает особенностями развития: девочка долгие годы жила в заграничном пансионате. В этом году Варваре исполнился 21 год. По слухам, наследница Бондарчука живет вместе с ним и его новой супругой Паулиной Андреевой.