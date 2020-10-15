Словно в Париже: Бондарчук в жакете и сливочных брюках палаццо посетила светский ужин

Светлана Бондарчук всегда славилась своей красотой. Бывшая жена известного режиссера даже в 51 год может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. А минувшим летом она вышла замуж за Сергея Харченко, который моложе ее на пять лет. Теперь у бизнесвумен есть возлюбленный, который регулярно сопровождает ее на вечеринках, красных дорожках и праздничных мероприятиях. Многие поклонники отмечают, что с его появлением экс-модель расцвела.

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А 14 октября коньячный дом Courvoisier распахнул свои двери для гостей. Там прошел светский ужин во французском стиле. Одним из организаторов вечера выступил Бруно Вержюсом, шеф-повар парижского ресторана Table, обладающий звездой Мишлен, который обычно готовит для гостей изысканные блюда. Всего тридцать человек смогли насладиться ужином Vue de Paris, который был организован в честь презентации нового декантера Courvoisier XO.

Среди гостей вечера были замечены: Антон Криворотов, Ксения Дукалис, Александр Сысоев, а также стала частью светского раута Бондарчук, которая пришла с мужем. Она для такого случая выбрала элегантный брючный костюм с жакетом и брюками палаццо сливочного оттенка. Черная блузка и зеленый бант в тон поясу дополнили образ. Избранник звезды предпочел стиль total black. Они поужинали и насладились общением.

На этот раз готовил для всех шедевры кулинарии шеф одного из самых светских столичных ресторанов BURO.TSUM Владимир Чистяков. У гостей появилась возможность на один вечер перенестись в атмосферу Парижа и почувствовать нюансы национальных кухонь.