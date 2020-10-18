«Я хранила секрет»: Бузова прокомментировала слова Давы про их особенную дату

Давид Манукян (Дава) создал в личном блоге пост о своей возлюбленной Ольге Бузовой. Парень написал, что 17 октября – это «не просто» число. И когда-нибудь он обязательно расскажет, что это значит.

Поскольку свои слова он украсил совместной с певицей фотографией, где они запечатлены практически в свадебных нарядах (он – в костюме, она – в белом платье), многие фолловеры решили, что речь идет о предложении руки и сердца с его стороны. Поклонники начали активно поздравлять пару, а кое-кто написал даже точное место, где это произошло – Рим.

Во время премьеры мюзикла «Шахматы», куда Бузова пришла со своей мамой, блогеры решили поинтересоваться, правы ли пользователи Сети в своих предположениях. Ведущая «Дома-2» отреагировала на этот вопрос довольно эмоционально.

«Есть какие-то мои личные истории и ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я к этому не имею никакого отношения», — прокомментировала Ольга.

Видео опубликовано на фан-страничке певицы olgabuzovateam.