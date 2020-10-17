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«Я помню. Никогда не забуду»: Манукян разместил снимок с Бузовой и рассказал об их особенном дне

Как отметил блогер, когда-нибудь он обязательно поделится подробностями этой истории.

«Я помню. Никогда не забуду»: Манукян разместил снимок с Бузовой и рассказал об их особенном дне
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Блогер Давид Манукян в Instagram разместил трогательный снимок со своей второй половинкой телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. На фотографии они стоят на крыше высокого здания и обнимаются.

Давид Манукян и Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/

«Для кого как, а для меня это не просто 17 октября. Как-нибудь я обязательна поделюсь об этом дне с вами, родные. Оставлю это здесь. Я помню. Никогда не забуду».

Давид Манукян

«Давид, мы знаем, что случилось в этот день. Ты сделал предложение Оле в Риме, где вы отдыхали», «Давид, счастья вам с Олей. И взаимного уважения», «Вы просто красавцы. Когда уже свадьба?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова вместе уже больше года. Одно время пресса активно писала, что они якобы расстались. Певица, к примеру, перестала публиковать снимки с любимым мужчиной. Впрочем, позже стало понятно, что все это неправда. Дава и Бузова по-прежнему счастливы вместе.

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