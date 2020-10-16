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«Хорошо отдыхать вместе»: Олег Газманов показал редкий кадр с красавцем-сыном

Многие подписчики отметили, как сильно Филипп похож на маму.

«Хорошо отдыхать вместе»: Олег Газманов показал редкий кадр с красавцем-сыном
Олег Газманов. Фото: instagram.com/oleggazmanov

Олег Газманов в эти дни наслаждается теплым южным морем и солнцем. Певец с семьей выбрался в Крым. В своем Instagram артист делится с фанатами яркими снимками с отдыха, при этом не забывает показывать и своих родных. На одном из фото он запечатлелся с 22-летним сыном Филиппом.

«Давно я так долго не общался с Филиппом! Хорошо отдыхать вместе», — подписал снимок Газманов.

Фанаты артиста тут же заметили, что Филипп очень похож на маму.

«Копия мамы! Отлично смотритесь вместе», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Филиппа и единственную дочь Марианну артисту подарила супруга Марина. В официальном браке они более 17 лет. У Газманова есть еще и старший сын – Родион, который родился в первом браке.

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