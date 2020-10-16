Жена Газманова отреагировала на его кадры с идеальной фигурой

Жена музыканта Олега Газманова Марина Муравьева отреагировала на великолепные снимки мужа в Instagram. Певец, которому, на минуточку, уже 69 лет, в очередной раз похвастался своей идеальной фигурой, которой могут позавидовать многие. На фотографиях он стоит на яхте и наслаждается солнышком.

«Прекрасная погода в Крыму. Море +22! Даже не верится, что где-то холодно».

Олег Газманов

Ниже под фотографиями Марина Муравьева написала: «Теперь точно все. Не работаю с вами больше как фотограф!»

«Красавчик! Аполлон! Восхищаюсь!» «Иногда быстро листаю ленту и путаю Олега Михайловича с танцующим миллионером», «Здоровья вам! Позитив от таких фотографий», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марина Муравьева — вторая жена Газманова. У них есть общая дочь Марианна. Девушке в этом году исполнится 17 лет. В свое время музыкант посвятил наследнице красивую песню «Доча».