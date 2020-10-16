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«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на фэшн-критику

Стилист Анастасия Пахолкова рассказала, какие недочеты бросаются в глаза в образе фигуристки.

«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на фэшн-критику
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Накануне в столице прошел предпремьерный показ фильма «Доктор Лиза», на который были приглашены многие звезды шоу-бизнеса. Среди гостей отметилась и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Спортсменка выгуляла костюм-тройку, состоящий из топа, накидки в стиле кимоно и брюки. Образ в зелено-синих тонах мы попросили прокомментировать стилиста Анастасию Пахолкову.

Имиджмейкер не впечатлилась аутфитом олимпийской чемпионки в танцах на льду. Эксперт отметила, что в образе Навки усматривается несколько стилистических ошибок, устранив которые, можно смело выгуливать подобный лук.

«С одной стороны, красивые холодные оттенки зеленого и синего, их благородное сочетание, их совместимость с внешностью фигуристки.

С другой — поплывший силуэт. Как-то вот образ немного подраспался. Смотрите, объемное кимоно весьма расслабленная вещь, но на Татьяне оно более структурированное и плотное, отсюда вроде есть намек на собранность, но ее нет за счет форм.

Мини-сумочка сделала все объемы гипертрофированными, а измятые брюки, очевидно, пошитые не из самой плотной ткани, вовсе добавили неряшливости в данный контекст.

Как видоизменить образ, чтоб он выглядел завершенным и презентабельным? Нужно добавить контрастный ремень, подпоясав кимоно, ну или скорее этот кардиган. Так мы прикроем помятости на брюках.

Кроме того, заменим сумку. Пусть вместо этой малышки в руках Татьяны окажется структурированная жесткой формы сумка чуть больше по размерам, например, приближенным к формату А4, тогда звезда льда перестанет на ее фоне выглядеть дамой немаленьких габаритов», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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