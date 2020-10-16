«Люблю тебя навсегда»: вдова Хворостовского почтила память артиста в день его рождения

Легенда мировой оперы, баритон Дмитрий Хворостовский, ушел из жизни почти три года назад. Народному артисту России 16 октября исполнилось бы 58 лет. Почтить память певца в день его рождения поспешила вдова Флоранс, вторая жена баритона. У себя на странице в Instagram она опубликовала совместные фото с Дмитрием и написала:

«С днем рождения, моя любовь… вечная память! Люблю тебя навсегда!» — гласит подпись под снимками.

У Флоранс Илли осталось двое детей от Хворостовского: 16-летний Максим и 12-летняя Нина. Старший из наследников проявляет музыкальные способности и намерен пойти по стопам отца. Его цель — получить образование в Лондонской консерватории. Семья проживает в Англии, но сын и дочь баритона прекрасно говорят по-русски.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский за два года до своей кончины узнал о страшном диагнозе — у него обнаружили онкозаболевание. И вскоре после 55-летнего юбилея артиста не стало.