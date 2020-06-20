По стопам отца: сын Хворостовского поступает в консерваторию

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс во время «прямого эфира» с Юсифом Эйвазовым и Анной Нетребко вспоминала своего супруга и последние дни его жизни. Напомним, великий российский оперный певец скончался в 2017 году от рака мозга, с которым боролся два года. У него остались четверо детей, двое из которых рождены в браке с певицей Флоранс Илли-Хворостовской.

Флоранс во время беседы рассказала, когда впервые увидела Хворостовского в 1999 году, и как зародилось их чувство. Вдова призналась, что эти 2,5 года без мужа дались ей очень тяжело. И до сих пор ей кажется, что он где-то на гастролях.

«Мир как будто остановился. Слава богу, у меня дети, которые меня поддерживают, у меня много друзей. Без детей, без друзей, конечно, было бы очень тяжело» — призналась Флоранс.

К беседе присоединились и наследники Хворостовского – 16-летний Максим и 12-летняя Нина. Дети растут очень музыкальными и прекрасно поют, как отметил Юсиф и признался, что они с женой следят в Instagram за их деятельностью. Певец спросил, на самом ли деле Максим намерен пойти по стопам отца.

«Да, я хочу быть музыкантом, — подтвердил наследник Хворостовского. И подчеркнул: «Это не хобби и не шутка. Я хочу петь, играть на гитаре, на фортепиано».

Максим признался, что будет поступать в Лондонскую консерваторию. Флоранс подтвердила, что увлечения сына музыкой довольно глубокие и серьезные – он слушает джаз, блюз, чуть-чуть рока. И при этом отметила – они с Дмитрием не хотели давить на детей и влиять на их выбор, главное, чтобы сын с дочкой были счастливы независимо от того, какую профессию выберут.

Кстати, несмотря на то, что дети Дмитрия и Флорес родились в Англии, они прекрасно говорят по-русски и очень любят Россию, ежедневно общается с бабушкой и дедушкой ,которые живут в Москве.