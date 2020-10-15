Здравствуй, Netflix: популярный потоковый сервис обзавелся русским интерфейсом

Теперь им можно пользоваться и без знания английского языка.

С 15 октября популярный стриминговый сервис Netflix стал поддерживать русский язык. Это часть интеграции американского онлайн-кинотеатра в российскую аудиторию, о которой было объявлено ранее. Ее результатом станет то, что практически весь контент потокового гиганта будет дублирован для отечественных пользователей.

Компания отметила событие роликом, который выложила в Twitter. На видео показано, что теперь на сайте Netflix работает русскоязычный интерфейс, фильмы и сериалы можно искать по русским названиям, которые так же отображаются в выдаче по поисковому запросу. Кстати, у компании появились русскоязычные аккаунты в Twitter и YouTube, чтобы пользователи могли быстрее узнавать о новинках сервиса.

больше по теме Первым российским документальным фильмом на Netflix станет картина про тюрьму Западный потоковый сервис купил отечественную ленту «Кресты».

Добавим, что подписка на Netflix стала измеряться в рублях. В зависимости от пакета, она стоит 600–1000 рублей в месяц. А еще для российских пользователей сохранена услуга 30 дней бесплатного пробного пользования.