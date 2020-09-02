Даешь русский Netflix: американский потоковый сервис адаптируют для России

До конца 2020 года популярный западный онлайн-кинотеатр Netflix обзаведется русским интерфейсом, предоставит русские субтитры и озвучку для большинства своих сериалов и добавит в библиотеку сотню российских фильмов. В общем, американский потоковый сервис будет полностью адаптирован для отечественных пользователей.

Случится это потому, что Netflix подписал соглашение с Национальной медиа группой, которая стала оператором популярного онлайн-кинотеатра в РФ. О сделке сообщают «Ведомости». Возможно, отныне НМГ начнет закупать в России новые сериалы для своего западного партнера, но информации об этом еще нет.

Напомним, что Netflix стал доступен российским пользователям еще в 2015 году, но большая часть его видеоконтента не дублировалась на русский язык. По некоторым данным, полная локализация сервиса для России состоится уже в октябре.

Добавим, что медиахолдинг НМГ управляет такими телеканалами как Рен-ТВ и «Пятый канал», а также является совладельцем «СТС Медиа» и «Первого канала».