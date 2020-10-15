Выступление Ларисы Долиной на сцене театра едва не сорвал приезд полиции

Лариса Долина после карантина вернулась к привычной жизни. Она вновь дает концерты, выступает на фестивалях и даже играет в театре. Еще в марте этого года артистка готовилась к необычной роли в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», который был поставлен в Театре на Таганке. Но тогда из-за пандемии коронавируса зрители так и не смогли насладиться красивой и завораживающей постановкой.

Накануне Долина готовилась выйти на сцену в роли миссис Ловетт. Однако в театре произошел скандал, которого никто не ожидал. Одна из гостей отказалась надевать защитную маску. Она нарушила меры безопасности, которые этой осенью установил мэр столицы. С девушкой пытались поговорить администраторы, билетеры и даже заместитель директора. Не удалось решить проблему и актрисе Ирине Апексимовой. Тогда ей пришлось попросить нарушительницу уйти из театра. А когда девушка отказалась это делать, то была вызвана полиция.

Наряд приехал быстро, но даже сотрудникам правоохранительных органов пришлось вести беседу с посетительницей мюзикла. По прошествии часа, стали волноваться и артисты, которые готовились выйти на сцену. В какой-то момент накал страстей дошел до предела. Уже другие зрители стали возмущаться и бранить девушку за такое поведение. Тогда один из полицейский объявил, что вынужден применить силу. Вместе с напарником он вывел нарушительницу под критики и аплодисменты присутствующих.

Однако в Сети нашлись те, что встали на сторону девушки. К слову, мюзикл не был сорван. Актеры все же смогли представить публике красивую постановку, хоть инцидент и омрачил настроение гостям.