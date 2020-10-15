«Страшно снова потерять форму»: Костенко поделилась снимком с округлившимся животиком

26-летняя модель Анастасия Костенко и 33-летний футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двоих дочек. Причем вторая малышка Ева появилась на свет в феврале этого года. И для многих подписчиков жены спортсмена стало настоящим сюрпризом появление в ее аккаунте снимка с округлившимся животиком.

«Страшно снова потерять форму», — красноречиво держится за животик Костенко.

Поклонники не смогли скрыть удивления и восторгов от новости. И девушке посыпались вопросы о третьей беременности. Но среди фолловеров нашлись очень внимательные детективы, которые выяснили: фото архивное.

«Это старая фотка. Она выкладывала в профиле фото с животом полуголым, это было 25 сентября, там нет живота», «Ох… я уже подумала вы опять беременны», «Очень красивая», «Какая же Вы красивая, милая!!» — пишут в комментариях.

Напомним, что Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. Вскоре на свет появилась их первая дочка Милана.