«Три поколения»: Костенко в розовом платье бэби-долл вышла в свет с подросшей дочкой и мамой

Возлюбленная футболиста приехала в Санкт-Петербург на свадьбу своей сестры. Для такого случая она выбрала с наследницей наряды в одном стиле.

Анастасия Костенко уже два года живет в браке с Дмитрием Тарасовым. Долгое время ее обвиняли в том, что она отбила футболиста у Ольги Бузовой. Но теперь уже мало кто вспоминает, что спортсмен был женат на телеведущей и инстадиве. У пары уже двое детей. Модель подарила Дмитрию дочерей Милану и Еву. Одной недавно исполнилось два года, а младшая появилась на свет только в феврале. Девушка любит наряжать наследниц не только для модных фотосессий, но и прогулок.

Недавно Костенко вернулась к мужу, который живет в Казани, так как там тренируется его футбольная команда «Рубин». Но девушке накануне пришлось вновь уехать. Она отправилась в Санкт-Петербург с дочками. Как выяснилось, одна из ее сестер Кристина организовала пышную свадьбу. На торжественном мероприятии Анастасия предстала в розовом платье бэби-долл. Верх наряда украшала прозрачная органза и кружево. Серебристые босоножки в тон клатчу дополнили образ.

Костенко оделась в одном стиле со старшей дочкой. Милана позировала с мамой в пышном розовом платье из органзы и пальто в тон. А Ева была в платье персикового оттенка и с белой чалмой. На свадьбе появилась и мама девушки. Женщина оказалась очень молодой.

«Три поколения отправляются на празднование создания новой семьи — Платоновых. Наша родственная община расширяется и я так рада, что нас все больше и больше», — написала жена Тарасова.

Поклонники восхитились образом девушки и ее наследниц. «Какие вы красивые», «Мама красавица, яблоко от яблони это про вас», «Вы как кукла Барби», «Ну как же вы хороши…. правда. Как кукла», «Очень красивые, у вас шикарные гены», «Вы просто сногсшибательно красивы. А мама ваша вам как сестра», — прокомментировали пост подписчики.