«Медовый оттенок – фаворит»: какие прически сейчас актуальны, показали на «Модном приговоре»

В рубрике «Модные советы онлайн» на «Модном приговоре» стилист Дмитрий Винокуров рассказал об ультрамодных прическах этой осени, а также объяснил, как теперь окрашивают волосы. В качестве примера он показал три образа.

Первая модель продемонстрировала стрижку, которая представляла собой комбинацию из каре и сессона.

«Обратите внимание на монохромный цвет. Вот такой натуральный медовый оттенок — фаворит этого сезона», — сказал стилист.

Второй образ оказался естественным — «будто солнце коснулось кончиков». Волосы Дмитрий уложил, создавая впечатление, что их растрепал ветер.

Третий — в стиле ретро, пришел из 70-х годов. Это романтичная стрижка боб с завитками и ярким цветом волос.

Ранее мы писали о том, какой длины теперь носят жакеты. Свои советы на этот счет в эфире Первого канала давала Эвелина Хромченко.