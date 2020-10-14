«Лучше прикрывать»: какой длины должен быть модный жакет, рассказала Хромченко

Телеведущая всегда ратует за то, чтобы женщины прятали «лишнее».

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» частенько проговаривает словно мантру одно стилистическое правило: «Лишнее должно быть прикрыто». Особенно у женщин после 40 лет. Стилист убеждена, что дамам в статусном возрасте не стоит лишний раз сверкать коленками и носить обтягивающие одежды.

Ведущая предупреждала, выбирая модные в настоящий момент анималистичные принты, нужно быть осторожным, ведь звери, которые изображены на одежде, иногда имеют глаза. И здесь важно, чтобы они не оказались там, куда они будут привлекать излишнее внимание. Лосины она и вовсе предлагала прикрывать на бедрах полностью, поскольку паховая зона не должна находиться в центре внимания.

Ну и еще одно важное правило, которое она озвучила на Первом канале, касается длины жакета. Серьезным леди лучше отказаться от коротких моделей и выбрать те, что ниже бедер, — это безопасная длина.