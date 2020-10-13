«Дефицит новостей»: Ксения Собчак опровергла слухи о своем заражении коронавирусом

Недавно в сети появилось сообщение журналистов о новом ковидном заражении среди знаменитостей. Телеграм-канал Mash написал о положительном тесте на коронавирус Ксении Собчак. Однако позже ведущая авторской YouTube-программы «Осторожно, Собчак!» в резкой форме выразилась против дезинформации.

«О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?» — возмутилась Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее стало известно о заболевании популярного видеоблогера Иды Галич. Молодая мама написала в своем микроблоге, что на фоне коронавирусной инфекции у девушки чуть не случилась паническая атака. Также ряд российских актеров заболели нашумевшим ковидом после закрытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Кроме того, отметим, что Собчак уже успела пострадать от новостей о коронавирусе. Журналистка призналась, что была вынуждена отложить заграничные отпускные поездки. Однако она нашла интересные места и в родной стране. Знаменитость вполне осталась довольна отдыхом в Краснодарском крае.