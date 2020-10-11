«До марта кукуем без Европы»: Собчак дала прогноз ситуации с коронавирусом

В этом году Ксении Собчак из-за пандемии коронавируса пришлось вместо привычного отпуска на Мальдивах или других райских островах довольствоваться курортами Краснодарского края.

Журналистка расхваливала Тамань в личном блоге, однако, судя по последнему ее высказыванию, мысль о постоянном отдыхе в родном Отечестве ее явно не греет. Кроме того, звезда дала свой прогноз разворачивающейся ситуации в мире.

«За это лето мы выяснили много вещей… Что на яхте можно и по Волге кататься, что Алтай – это клево, что Плес и Суздаль – это очень «ялярюс». Но когда я на секунду пытаюсь представить, какое столпотворение, полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждет в «Роза Хуторе» на горе после Нового года, понимаю, что есть компромиссы для тебя невозможные. Но ситуация такова, что похоже до марта мы все кукуем без Европы…» — написала Собчак.