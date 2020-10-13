Шаг в вечность: крокодил Гена споет голосом Димы Билана

Недавно стало известно, что «Сюзмультфильм» снимет полнометражный фильм о Чебурашке. Работа над проектом, стоимостью 600 миллионов рублей, запланирована на следующий год. В прокат он выйдет в 2022 году. А крокодил Гена запоет голосом Димы Билана. Об этом артист рассказал фанатам в своем Instagram.

«Исполнять легенду всегда радостно», — написал Билан.

Фанаты певца с восторгом восприняли эту новость.

Ранее стало известно, что самый узнаваемый Волк из «Ну, погоди!», над новыми сериями которого также работает «Союзмультфильм», заговорит голосом Гарика Харламова, а Зайца будет озвучивать Дмитрий Хрусталев.