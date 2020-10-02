«Очень актуально»: Дима Билан поддержал тренд на удлиненные прически

Победитель «Евровидения-2008» не перестает менять свой имидж. Дима Билан красится то в блондина, то в брюнета, а то и вовсе выбирает ярко-красный. Недавно артист разместил на своей личной страничке в Instagram свежий снимок. На фото можно увидеть, что Билан изменил длину прически. Стилист-парикмахер Юлия Ясникова прокомментировала образ артиста, а также рассказала о новых трендах мужских причесок.

«На сегодняшний день тренд идет в сторону удлиненных форм», — отметила Ясникова.

Однако специалист в области мужских стрижек не уверена, насколько общество готово к таким переменам. Оказалось, что и яркие краски на голове могут испугать любителей классики. Вот и поклонники Билана, увидев первый раз красные волосы артиста, дали неоднозначную оценку новому имиджу музыканта:

«Дима, восхищаюсь твоим умением перевоплощаться», «Цвет волос, конечно, — треш. Вам что, 15 лет?», «Дим, почему всегда разный цвет волос?!», «Дим, вернитесь обратно в темный цвет!», «Вам идет!»

Хотя, по словам тренера-парикмахера, яркие окрашивания считаются модным вариантом в мире причесок.

«Яркие цвета актуальны, но в более пудровых, загрязненных оттенках. Плюс камуфляж, то есть более натуральные, естественные тона. Популярным стало закрашивание седины или усиление натурального цвета, то же и с бородой», — озвучила модные тенденции Юлия Ясникова.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Ясникова — тренер-парикмахер международного класса, многократный призер и обладатель кубков Гран-при профессиональных конкурсов парикмахерского искусства в номинации «Мужские стрижки». Является автором собственных обучающих проектов по мужским стрижкам. Юлия прошла обучение в школах Vidal Sassoon London, Tony&Guy, Elio Vaseno Milan и других.