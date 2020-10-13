«Нельзя закрывать!»: Хромченко объяснила, почему пышным девушкам нужно показывать щиколотки

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» много раз советовала женщинам обратить внимание на укороченные брюки, которые, к слову, актуальны в этом сезоне. По мнению ведущей, они моментально омолаживают образ и делают его более современным. Но, как оказалось, это не единственный плюс данного вида одежды.
Модный эксперт настоятельно советует пышным девушкам включить их в свой гардероб. Дело в том, что корпулентные представительницы прекрасной половины человечества благодаря своим формам нередко кажутся старше своего возраста. Брюки же, открывающие лодыжки, этот эффект отлично нивелируют.
В эфире модного шоу стилисты проекта подобрали для девушки выдающейся фигуры комплект именно с такими брюками. Они не понравились мужу участницы фэшн-эксперимента, но Хромченко объяснила, что длинная модель на ней смотрелась бы проигрышно.
«Если ей удлинять все это, то представьте себе: при костюме-тройке и очень взрослой комплекции вашей жены, если мы не поставим вот эту легонькую точку, не покажем девичью щиколотку, то мы сделаем ее тяжелой. Потому что начнут играть другие детали громче, чем сейчас играет ее щиколотка. Ни в коем случае нельзя это закрывать!» — объяснила модный эксперт.