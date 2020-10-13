«Нельзя закрывать!»: Хромченко объяснила, почему пышным девушкам нужно показывать щиколотки

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» много раз советовала женщинам обратить внимание на укороченные брюки, которые, к слову, актуальны в этом сезоне. По мнению ведущей, они моментально омолаживают образ и делают его более современным. Но, как оказалось, это не единственный плюс данного вида одежды.

Модный эксперт настоятельно советует пышным девушкам включить их в свой гардероб. Дело в том, что корпулентные представительницы прекрасной половины человечества благодаря своим формам нередко кажутся старше своего возраста. Брюки же, открывающие лодыжки, этот эффект отлично нивелируют.

В эфире модного шоу стилисты проекта подобрали для девушки выдающейся фигуры комплект именно с такими брюками. Они не понравились мужу участницы фэшн-эксперимента, но Хромченко объяснила, что длинная модель на ней смотрелась бы проигрышно.