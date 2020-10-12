Елизавета Боярская в рубахе в клетку и без укладки восхитила Оскара Кучеру

Елизавета Боярская совсем недавно практически летала от счастья, когда открылись театры и начались показы спектаклей. Увы, в ситуации с распространением коронавируса ее оптимизм немного угас. В личном блоге она опубликовала пост на эту тему.

«Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». В связи с текущими событиями эта фраза стала предательски актуальной. Так что спрячу я пока ежедневник и буду наслаждаться сегодняшним днем. Всем здоровья!» — написала она.

Оскар Кучера остроумно ответил ей в комментариях: «Как в анекдоте: у вас есть календарь на следующий год? А я смотрю, вы оптимист!»

Также артист не забыл поставит свой лайк под фото, выразив свое восхищение внешним видом звезды, которая запечатлелась без укладки в простой рубахе в клетку. Естественный вид Боярской также привлек немало ее почитателей.