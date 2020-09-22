«Счастливая я»: Елизавета Боярская предстала в винтажном платье из бархата после спектакля

Елизавета Боярская после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса возобновила актерскую работу. Накануне она впервые вышла на сцену Театра Европы, отыграв одну из главных ролей в спектакле «Три сестры».

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Звезда запечатлелась для своих поклонников до и после действа, обнародовав кадры в личном блоге. На фото она предстает в винтажных нарядах с волосами, собранными сзади в аккуратный пучок. И даже в этом строгом виде дочь народного артиста выглядит очаровательно.

«Сосредоточенная Маша Прозорова перед спектаклем и счастливая я после. Честно сказать, я даже не думала, что так скучала по сцене. Долгожданная встреча со зрителем в МДТ, «Три сестры». Сегодня весь спектакль думала, какое же это счастье чувствовать дыхание зала, смотреть в глаза партнерам, ловить вибрации. Так что сезон открыт, ура! Только бы все были здоровы. Завтра снова Чехов, но уже в Театре Наций, «Дядя Ваня»», — подписала она кадры.