«Как русалка»: Мария Кожевникова позировала в бассейне обнаженной

Недавно Мария Кожевникова шокировала гостей Международного московского кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в откровенном платье без нижнего белья. Наряд 35-летней матери троих детей бурно обсуждали пользователи Сети. Но на этом откровения Кожевниковой не закончились. Она пошла дальше и опубликовала в своем Instagram обнаженное фото из бассейна.

«Как это мило! Очень красивая. Как русалка», — писали пользователи Сети.

На днях откровенным снимком без белья поделилась другая знаменитость. Виктория Дайнеко запечатлелась без белья, прикрывшись только плюшевым халатом. Фанатам певица рассказала, что очень любит дождь, но осенние вечера предпочитает проводить уютно.