«Сын тоже музыкальный»: Алсу рассказала о талантах младшего ребенка, которого не показывает публике

На протяжении четырех лет певица ни разу не открыла лицо ребенка, чем вызвала бурю обсуждений у подписчиков.

37-летняя певица Алсу воспитывает двух девочек — 14-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу, а также 4-летнего мальчика Рафаэля. Дочки певицы всегда на виду у публики: обе девочки занимаются музыкой, и мать регулярно с гордостью показывает их в своем микроблоге.

Внешность младшего ребенка на протяжении всех четырех лет Алсу скрывает от подписчиков, фотографируя его исключительно со спины. Знаменитость настаивает, что делает это исключительно ради того, чтобы сын сам решил, хочет ли публичности, когда подрастет. Однако, чем меньше аудитория знает о ребенке, тем больше додумывает.

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В интервью изданию «StarHit» рассказала об интересах своих детей. Оказалось, что малыш Рафаэль уже с интересом занимается музыкой. Мальчик уже играет на пианино и обладает отличным музыкальным слухом:

«Сын тоже музыкальный. Это не то что генетическое, просто, когда дети растут в атмосфере, где постоянно звучит музыка, хочешь – не хочешь, станешь музыкальным. Ему нравится играть на пианино, я его научила гамме. У сына прекрасный слух, он попадает во все ноты».

Также певица поделилась планами отдать ребенка в детский сад после пандемии. По словам артистки сын уже отлично развит для своего возраста: до карантина Рафаэль занимался в различных развивающих центрах. Малыш научился читать по слогам, и даже начал учить английский.