«Ничего не добившийся»: Настасья Самбурская посмеялась над зарплатами пожарных

33-летняя актриса сериала «Универ» рассказала, почему никогда не выйдет замуж за человека такой профессии.

Исполнительницу роли Кристины Соколовской в сериале «СашаТаня» часто упрекают в чрезмерной прямолинейности. Однако сама Настасья Самбурская считает иначе.

Девушка не боится резких высказываний, потому что уверена — ей нечего скрывать. Несмотря на это, фанаты бывшей жены актера Кирилла Дыцевича ничего не знают о нынешних романах актрисы.

Недавно поклонники Самбурской напрямую обратились к знаменитости, чтобы узнать все о личной жизни кумира. Но вместо ответов о романтических свиданиях, поклонники получили лишь слова разочарования.

На вопрос «Ты бы вышла замуж за пожарного?» Самбурская привела статистические данные о зарплатах сотрудников пожарных частей. А далее последовал сам ответ, из которого стало понятно мнение девушки.

«У меня коммуналка 25 тысяч, парковка 20 тысяч и съемная квартира на время ремонта. Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтобы я тебя обеспечивала?», — посмеялась актриса.

«Мы как жить будем?», — поинтересовалась у подписчика Настасья.

Самбурская заявила, что полжизни потратила на создание своей личности. Актриса добавила, что не виновата в том, что люди выбрали не ту профессию.