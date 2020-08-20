«Мучаюсь очень больше половины жизни»: Самбурская рассказала, почему комплексует за-за ног

Любительница эпатажа и резких высказываний Настасья Самбурская для большинства поклонников воспринимается как пробивная девушка без комплексов. Но на самом деле даже у такой стройной красавицы есть «скелеты в шкафу». Звезда сериала «Универ» решила сделать признание и поддержать тех, кто страдает от недостатков в своей внешности: «Даже у гордых пофигисток, как я, их масса!».

Оказалось, Самбурская комплексует из-за своих ног. В 13 лет подруга ее матери углядела у худой Настасьи целлюлит и ткнула в него девочку носом.

«Это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть! А потом примерно в том же возрасте я услышала от брата, что у меня кривые ноги! И все, я решила, что со стороны-то явно виднее. Знаете, мучаюсь очень больше половины жизни», — призналась актриса.

С того момента Самбурская старается не акцентировать внимание публики на своих ногах, всячески пытаясь их прикрыть или встать «как-то правильно». На опубликованном видео звезда продемонстрировала свои ноги, и многим они могут показаться идеальными.

На своем примере попыталась воззвать к разуму матерей и будущих родителей, чтобы они выбирали выражения при воспитании своих ребятишек.