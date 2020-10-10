«Мы много вкладываем в их воспитание»: Бородина высказалась об участии своих дочерей в шоу «Дом-2»

Ксения Бородина является бессменной ведущей шоу о любви и отношениях «Дом-2». В эфире ТНТ реалити идет с 2004 года и не раз становилось предметом осуждения и даже судебных разбирательств. Однако, проект отличается неизменно высокими рейтингами, и пока его смотрят, он будет выходить в эфир.

Бородина регулярно общается с подписчиками и телезрителями в микроблоге в Instagram. Ей поступает множество вопросов о «Доме-2» и его героях, коллегах-ведущих и других связанных с проектом тем. На этот раз теледиву спросили про потенциальное участие детей Бородиной в реалити. На что звезда дала категоричный ответ «нет»,

«Мы много вкладываем в их воспитание сил и времени. Хочу, чтобы они закончили институты, работали на интересной работе, жили и общались, а не сидели на реалити», — написала Бородина.

У Ксении двое детей от разных мужей. Старшей дочери Марусе уже 11 лет, отцом девочки является бизнесмен Юрий Будагов. В браке с Курбаном Омаровым у телеведущей появилась дочка Теона, ей в декабре исполнится уже 5 лет.