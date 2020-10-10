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«Вернулся из пионерского лагеря»: стало известно, чьим голосом заговорит Заяц в новых сериях «Ну, погоди!»

Компанию Гарику Харламову составит шоумен и соведущий Ивана Урганта.

«Вернулся из пионерского лагеря»: стало известно, чьим голосом заговорит Заяц в новых сериях «Ну, погоди!»
Заяц. Кадр из мультфильма "Ну, погоди!".

«Союзмультфильм» приступил к съемкам продолжения легендарного советского мультсериала о приключениях Зайца и Волка. Кто именно «подарит» голос хищнику, объявили сразу. К озвучанию Серого уже приступил резидент Comedy Club Гарик Харламов.

И накануне стало известно, чьим голосом заговорит Заяц. В вечернем шоу Иван Ургант поднял с пришедшим в гости Харламовым этот вопрос, и объявил, что Ушастого будет озвучивать Дмитрий Хрусталев, его соведущий.

«Я еще не озвучивал, завтра первый день, может, не получится, — объяснил Хрусталев. И отметил: «Заяц, я так понимаю, подросток, он приехал из пионерского лагеря».

«Я вас поздравляю, это новая страница в вашей жизни», — напутствовал коллег Ургант.

Напомним, в обновленной истории про Волка и Зайца будет 56 серий. Первая серия, по обещаниям создателей, будет представлена уже зимой.

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"Союзмультфильм"«Ну погоди!»Гарик ХарламовДмитрий ХрусталевИван Ургант