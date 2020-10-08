Костюм Dior и слюнявчик Armani: Рудковская похвасталась подарками для новорожденного сына

Яна Рудковская не скрывала, что мечтала стать многодетной мамой. Тем более, что не только муж Евгений Плющенко просил у нее дочку — этого хотел и их старший сын Саша. Год назад пара призналась, что зачать ребенка оказалось проблематично. Тогда Рудковская решила обратиться к суррогатному материнству. В конце сентября супруги с радостью сообщили, что у них родился еще один сын. Мальчика назвали Арсением.

Яна и Евгений уже познакомили кроху с братом. Гном Гномыч, как его зовут родители, был рад малышу и даже научился кормить его из бутылочки. Теперь каждый день звездная семья гуляет на своем участке, где есть сад, пруд и даже огород. Продюсеру, которая является модницей, подарили роскошную коляску Dior стоимостью полмиллиона рублей. Над этим пошутил даже Иван Ургант. В первые дни после возвращения домой, Рудковская расставляла подаренные цветы по особняку, а теперь похвасталась новой партией презентов для новорожденного.

В первых коробках оказались наряды. Ее умилили джинсы, полосатая рубашка и очень меленькие ботинки с носочками. Потом Яна показала вельветовые брюки кремового цвета и вязаную кофту с капюшоном василькового оттенка.

«Я не могу, прикольные какие! Ну все, Арсений! Айза. Будет модным. Я даже боюсь сказать, какой колпачок напоминает мне эта кофточка, чтобы меня потом не затроллили, что это будет мини Гном Гномыч. Ой, с каким вкусом», — восхитилась звезда.

Ей также подарили куртку из кожи, дутый синий комбинезон на зиму, вязаный костюмчик с варежками и плед. Еще одна подруга Марина передала несколько комплектов одежды для ребенка и плюшевые игрушки. А Арман Давлетяров, директор канала «Муз-ТВ», подарил много игрушек, пуховик и одежду, в том числе и шапочки фирмы Givenchy.

Екатерина Ковалева передала костюм от Dior, а также голубые пинетки этой марки, боди и белую куртку. «Арсений обеспечен до полутора лет точно», — отметила Яна. А из Парижа друг передал семье фирменную посуду для ребенка. Еще один набор, который включает в себя костюм, шапочку, слюнявчик от Armani тоже понравился Рудковской.