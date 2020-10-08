«Сын будет расти без отца»: Решетова оценила участие Тимати в шоу «Холостяк»

Анастасия Решетова и Тимати лишь в конце 2019 года стали родителями. У них родился сын Ратмир. Поклонники были уверены, что появление ребенка их еще больше сплотит, но после карантина музыкант сначала провел отпуск без Насти, а потом объявил о расставании с девушкой. Прошел всего месяц, а теперь выяснилось, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ и уже в следующем году будет искать себе невесту на глазах публики, как это делал ранее Егор Крид.

В соцсетях нашлись те, кто решил, что все это спланированный пиар ход. Решетовой сразу адресовали вопрос, вернется ли она к рэперу после окончания съемок проекта.

«Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принцы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — заявила девушка.

К слову, ранее Анастасия также заверила, что не собирается пока вступать в новые отношения. При этом она стала чаще видеться с подругами и ходить в клубы. А вот Тимати недавно приписали роман с его тату-мастером. Блондинка опубликовала фото с артистом и написала: «Теперь можно». Однако сам рэпер на слухи не реагирует. По всей видимости, он готов начать новую жизнь и сделает это с выбора новой спутницы жизни в проекте ТНТ.

К слову, Тимати съехал от Решетовой и готовится вселиться в дом мечты, который строил ни один год, поэтому является завидным женихом, а это значит, что борьба за его сердце будет очень сложной.