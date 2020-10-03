«Какой красивый»: Анастасия Решетова в стильном тренче и юбке плиссе вышла на прогулку

Анастасия Решетова прожила с Тимати около шести лет. Девушка в конце 2019 года родила ему сына Ратмира. Поклонникам казалось, что пара стала только крепче. Но после карантина модель стала жаловаться на недосыпы, а потом уехала отдыхать раздельно с артистом. Она все лето гостила у отца рэпера в Сен-Тропе. Тем временем Тимати отдыхал с мамой и дочкой Алисой от прошлых отношений в Греции. Когда они вернулись с отдыха, то объявили о расставании, что стало для многих неожиданностью.

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Теперь Решетова живет в просторной столичной квартире с наследником и породистыми котами, а вот Тимати съехал. По словам девушки, скоро он переедет в дом, которые они строили для совместного проживания, но этому не суждено было случится. К слову, молодая мама уже вернулась в форму. Более того, она стала ходить на тусовки с подругами. А накануне Анастасия похвасталась новым осенним образом.

Сначала она позировала у зеркала в белых сапогах на каблуке и тренче пастельного оттенка. Под нарядом было платье телесного цвета, которое потом она заменила на черную юбку плиссе Balenciaga и рубашку с объемными рукавами в тон. К слову, такие тренчи актуальны и пользуются особым спросом у модниц.

«Какой красивый тренч! В стиле 80-х! Выглядит как винтаж», — отметила звезда.

В таком осеннем образе Решетова прогулялась по Москве. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. В это время с сыном был Тимати. Он с радостью кормит мальчика с ложечки и играет с ним. Поклонники оценили ее образ. Многие считают, что девушка уже ищет себе нового жениха, но сама модель заверяет, что не готова к новым отношениям.