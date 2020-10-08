«Большие планы»: Черно рассказала, на что потратит 400 тысяч материнского капитала

В конце июля на телепроекте «Дом-2» еще на одну пару родителей стало больше. Саша Черно родила мужу Иосифу Оганесяну первенца, которого назвали Стефаном. После того, как кроху покрестили в сентябре, семья вернулась на телепроект и теперь живет в расширенном составе под прицелом телекамер.

Накануне Черно рассказала, что получила материнский капитал. Девушка призналась, что семейство знает, как потратить эту сумму.

«У нас очень большие планы на этот год: есть цель и мечта приобрести свое жилье. Пока мы снимаем, но уже в планах как мы будем жить в своей собственной квартире, как будем делать ремонт», — поделилась молодая мама.

Звезда «Дома-2» была удивлена, когда узнала, что теперь материнский капитал выдают даже за первого ребенка. Распорядиться деньгами в размере чуть более 450 тысяч рублей новоиспеченные родители хотят в ближайшее время.