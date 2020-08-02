«Знакомьтесь!»: звезда «Дома-2» Саша Черно обнародовала имя своего малыша и первые фото

30 июля у участников шоу «Дом-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна родился первенец. Малыш появился на свет крепким и здоровым, его вес – 3 кг 640 г, рост – 55 см. Имя малыша молодые родители вначале хотели хранить в секрете до выписки, но не утерпели и обнародовали его.

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«Знакомьтесь, Оганесян Стефан Иосифович!» — написали они в своих блогах.

Оказалось, что роды Александры прошли не так гладко, как хотелось бы. Как сообщил ее муж, у девушки очень низкий болевой порог, поэтому она пережила некий «срыв», затем ей сделали кесарево сечение. Но сейчас все позади, и участники обширной телестройки испытывают огромное чувство благодарности к сотрудникам щелковского перинатального центра, который принял звезду молодежного шоу.

Счастливый отец все это время присутствовал рядом с женой и сыном. В личном блоге он и его благоверная опубликовали первые снимки малыша. По традиции публичных личностей, они прикрыли лицо новорожденного.

«Дождался своего счастья. Где ночь, где день!?! Помнится, вы мне говорили, что новорожденные первое время спят и кушают, видимо, это не про моего сына. Мой готов делать все что угодно, ползать, играться, показывать кто в семье главный, лишь бы не спать!» — написал о своих первых впечатлениях о ребенке Оганесян.