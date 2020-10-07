«Мамин день»: Ксения Бородина вместе с дочерьми устроила девичник

Знаменитостям редко удается найти время на общение с детьми. Концерты и гастроли отнимают не только время, но и силы. Однако ведущая «Дома-2» успевает уделить внимание обеим дочкам. Недавно в личном аккаунте Ксении Бородиной появился снимок с семейной прогулки знаменитости с ее девочками.

Актриса сделала фото 11-летней Марии Будаговой и 4-летней Теоны Омаровой на фоне жилого комплекса. Отметим, что Ксения следит не только за своим внешним видом, но и за нарядами дочерей. Сестры были одеты в оверсайзные куртки-рубашки и юбки. Дополнила образы девочек Бородина белыми челси.

«Весь день вместе с моими малышками. Мамин день», — подписала снимок телеведущая.

Поклонники жены бизнесмена Курбана Омарова прокомментировали, на кого похожи сестры:

«Маруся мамина, а Тена папина», «Старшая на вас похожа, Ксюша. Красавицы, просто нет слов», «Это прекрасно! Как же Маруся на вас похожа. Мамина копия!», «Такие клевые и такие разные», «Тут Теона прям папа, и прищур такой же».

Напомним, что недавно Бородина с мужем отмечали пятилетие со дня свадьбы. Ксения сделала для любимого особый романтический подарок в виде песни и клипа с их общими воспоминаниями.