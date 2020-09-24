«Давай, Краб Крабыч!»: Теона Омарова исполнила для мамы танец в ванной

4-летняя дочь Ксении Бородиной станцевала «танец крабика» в ванной комнате. Многодетная мамочка записала концерт на камеру и разметила его в личном аккаунте.

На видео Теона Омарова исполнила забавный танец по просьбе Ксении. Малышка быстро передвигалась из стороны в сторону и делала смешные движения руками, имитируя краба.

37-летняя жена бизнесмена Курбана Омарова ласково назвала младшую дочь «любительницей полазить в ванной» и подбодрила Теону во время ее выступления:

«Давай, Краб Крабыч!»

Отметим, что девочка совсем не стеснялась продемонстрировать танец на камеру. Теона пошла по стопам старшей сестры Маруси — дочери Бородиной от первого брака — и стала заниматься художественной гимнастикой. Занятие этим видом спорта предполагает частые выступления на широкую аудиторию, поэтому малышка не боится публики.

Напомним, что Бородина и Омаров часто показывают поклонникам забавные ситуации из жизни своих детей. Теона как самый маленький член семьи чаще всего мелькает в блогах знаменитых родителей. Она то дрессирует собаку, то осваивает с папой разные автомобили и снегоходы. По словам мама и папы девочки, Теона растет настоящей артисткой.