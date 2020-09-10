«Брутальный красавец»: Андрейченко показала редкое фото 37-летнего сына

Не так давно актриса Наталья Андрейченко поссорилась с собственным сыном Дмитрием Шеллом. Молодой человек еще в детстве был усыновлен вторым мужем звезды режиссером Максимилианом Шеллом, но по сути является наследником композитора Максима Дунаевского.
Исполнительница главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» подала на отпрыска в суд, обвиняя его в миллионных растратах с ее счетов. Однако он категорически опровергал свою причастность к этой истории.
Судя по всему, родственникам удалось пути к примирению. Об этом свидетельствует последний пост Андрейченко. Так, после длительного перерыва знаменитость опубликовала фотографию Дмитрия и написала трогательное послание к наследнику.
«Горжусь сыном! Митя, я тебя очень люблю».
Многие фолловеры были удивлены такому повороту событий. Но на их вопросы о примирении актриса решила не отвечать в комментариях. А хейтерам и вовсе посоветовала уйти с ее странички.
Также в числе подписчиков Натальи нашлось немало тех, кто заметил сходство молодого человека с его знаменитым отцом-композитором, привлекла внимание фанатов и мужественная внешность Шелла.
«Брутальный красавец», «С Дунаевским одно лицо», «Боже мой, копия отец. Красавец!», «Очень похож на своего отца», — такие замечания можно увидеть под постом 64-летней актрисы.