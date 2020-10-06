«Остается только смеяться»: Борис Щербаков отреагировал на новости о своей госпитализации

Он заверил, что чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи врачей.

Народный артист РФ Борис Щербаков рассказал о своем здоровье. 6 октября появились тревожные новости, что с любимцем публики не все ладно. Актер якобы оказался в больнице с подозрением на бронхит, и медики зафиксировали у знаменитого пациента одышку и кашель.

больше по теме СМИ: актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован У телеведущего подозревают бронхит и заболевание легких.

Сам «виновник» событий настаивает, что жив-здоров и помощь медиков ему не нужна.

«Остается только смеяться, откуда такая информация? — говорит ФАН Борис Щербаков. — Спасибо, что беспокоитесь».

Супруга знаменитости была более эмоциональна. Она отрицает госпитализацию мужа и называет данные новости «уткой».

«Какой-то ужас! У нас все хорошо. Муж не в больнице», — заявила Татьяна Бронзова.

Ее печалит, что про актера вспомнили по такому грустному поводу.

«Такое ощущение, что вся страна только и ждет, что с Щербаковым что-то случится. Боря здоров!» — заявила Бронзова kp.ru.

Борис Щербаков только вернулся со съемок, он активно снимается в нескольких проектах. После пандемии актер не отказывается от поступающих предложений, так как полгода пришлось жить исключительно на сбережения и пенсию.

А через пару дней у Бориса Щербакова спектакль, где он играет вместе с Марией Ароновой.