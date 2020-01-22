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«Моя последняя любовь»: Талызина рассказала о чувствах к Борису Щербакову

По словам актрисы, они вместе играли на протяжении шести лет в одном спектакле.

«Моя последняя любовь»: Талызина рассказала о чувствах к Борису Щербакову
Талызина призналась,что была влюблена в Щербакова/http://globallookpress.com/

Актриса Валентина Талызина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что последней любовью в ее жизни был Борис Щербаков. По ее признанию, этот актёр, которому сейчас 70 лет и который на 15 лет моложе актрисы, всегда пользовался повышенным вниманием у представительниц прекрасного пола.

«Мы с Борисом на протяжении шести лет играли вместе в одном спектакле. Конечно, в него все женщины были влюблены. И я тоже. Его жена как-то сказала: «Я тебя к Талызиной не ревную». А он ей ответил: «Ну и напрасно», — заявила актриса.

При этом Валентина Талызина заметила, что у них не было романа. Их всегда связывали только рабочие отношения.

«Он мне до сих пор звонит домой и предлагает работу. Наш разговор всегда заканчивается одной фразой. Я ему говорю: «Ты моя последняя любовь и кладу трубку», — заметила Валентина Талызина.

Также она отметила, что в последний раз по-настоящему влюбилась, когда ей было 50 лет. При этом звезда наотрез отказалась назвать мужчину, который тогда покорил ее сердце.

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Тэги:

Борис ЩербаковВалентина ТалызинаПрограмма "Судьба человека"
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«Моя последняя любовь»: Талызина рассказала о чувствах к Борису Щербакову
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