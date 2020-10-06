СМИ: актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован

Актера и телеведущего Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. У него наблюдается отдышка и кашель, есть подозрения на бронхит и заболевание легких. Врачи проводят все обследования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

А тем временем сын актера — Василий Щербаков — рассказал Пятому каналу, что с отцом все в порядке и он находится на даче, а не в больнице.

70-летний актер известен по ролям в сериалах «Солдаты», «Сыщики» и других. Фильмография народного артиста России насчитывает более 180 картин. В течение семи лет был ведущим программы «Доброе утро» на Первом канале.