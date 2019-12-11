«Не люблю, когда меня чествуют»: Щербаков рассказал, как отметит 70-летие

Актер Борис Щербаков появился на свет 11 декабря 1949 года. В этом году народный артист России отмечает свое 70-летие. В недавнем интервью актер театра и кино высказался по поводу юбилея, заявив, что всегда чувствует неловкость, когда публика или коллеги начинают превозносить его достижения или профессионализм.

В честь личного праздника именинник решил устроить себе мини-отпуск, который он проведет с любимой женой — Татьяной Бронзовой и сыном Василием. Щербаков подметил, что ему позволили отдохнуть от съемок целых четыре дня. Это время он планирует посвятить близким. С семьей он летит в Ватикан, по словам Бориса Васильева, ему очень хочется увидеть Сикстинскую капеллу.

«Не люблю, когда меня чествуют, чувствую себя неловко», — отметил актер в интервью Wday.

Щербаков подметил, что он до сих пор помнит, как к его 60-летию семья организовала широкое празднование. В результате виновник торжества так разнервничался, что попал в больницу. После того случая артист взял за правило отмечать личные даты находясь в путешествии, наедине с близкими без застолий и громких поздравлений.

По словам актера, сейчас он снимается в новом проекте под названием «Старая гвардия». Борис Васильевич не стал скрывать: он уже давно перешел на второстепенные роли — пап или даже дедушек. Однако на этот раз ему достался один из главных персонажей.

«Что довольно сложно для моего возраста», — сетует Щербаков.

Несмотря на это, артист получает удовольствие от съемочного процесса, полностью растворяясь в работе.