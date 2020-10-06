Директор Владимира Конкина считает смерть дочери актера насильственной

Недавно в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале актер Владимир Конкин рассказал о гибели своей дочери Софии. 32-летняя дочь исполнителя главной роли в фильме «Место встречи изменить нельзя» утонула в бассейне. Однако семья погибшего юриста уверена в том, что трагедия произошла не случайно. Вот и директор Конкина заявила о насильственном характере смерти Софии.

По словам Елены Переслени, она была очень близка с погибшей. Более того, Софию Конкину женщина считала своей дочерью. Елена уверена, что хорошо знала, как протекали отношения дочери Конкина и ее возлюбленного Михаила Серова.

Переслени подозревает мужчину в убийстве Софии. Солидарна с ней и адвокат Конкиных — Юлия Нитченко. Также юрист заявила, что дочь артиста могли отравить. Однако результаты анализов крови погибшей еще не известны.

Директор Владимира Конкина рассказала, что София собиралась расстаться со своим избранником. Ссоры у пары, по словам директора, начались еще в августе. А накануне смерти Конкина жаловалась подруге на резкую перемену настроения у Серова. Семья утонувшей думает, что мужчина мог принимать психотропные вещества.