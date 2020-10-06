«Невероятно молодит»: Федорова примерила длинный черный тренч поверх кожаной рубахи и брюк

42-летняя мисс Вселенная Оксана Федорова отметилась на прогулке в тотальном черном образе.

«Настоящий стрит-стайл нам демонстрирует Оксана! Роскошная оправа в очках, кожаная рубаха, плюс тренч правильного силуэта, правильного кроя и правильной длины делают этот образ стильным и городским. Он невероятно молодит Оксану, стиль по-европейски молодежный», — рассказала об аутфите знаменитой ведущей имидж-стилист Ольга Трофимова.

Отметим, что ранее Эвелина Хромченко в «Модном приговоре» рассказывала, что любую женщину визуально делает моложе трендовая одежда, актуальные аксессуары, модная прическа и ухоженный вид. В одном из шоу ведущая предлагала дамам обратить внимание на укороченные брюки, которые в составе комплектов делают практически любые образы более современными.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.