Долгожданное чудо: Алек Болдуин в шестой раз готовится стать отцом

Хорошие новости от звезд Голливуда: супруга актера Алека Болдуина в своем личном Instagram поделилась позитивным видеороликом с подписчиками. Хилария вновь беременна и активно готовится стать счастливой мамой уже в пятый раз, тогда как для Алека это будет шестой ребенок. Женщина долгое время скрывала свое деликатное положение, но наконец-то решилась показать свой заметно округлившийся живот всему миру. Такая пауза вполне понятна, ведь ранее Хилария сообщала о своей беременности на более раннем этапе, но к сожалению за последний год семья Болдуинов дважды столкнулась с выкидышами, на этот раз она решила не рисковать.

Не забывайте, в семье актера в данный момент целый детский сад: Кармен, Рафаэль, Леонардо и Ромео, а также старшая дочь Айрлэнд от брака с Ким Бейсингер.