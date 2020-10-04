«Играли и плясали»: Алексей Ягудин отметил юбилей старшей дочери

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей. Младшей Лизе два года, а старшей — Мишель исполнилось пять лет. По случаю дня рождения именинницы Ягудин организовал яркий анимационный праздник.

«Играли и плясали не только дети, но и взрослые», — написал Ягудин в своем Instagram.

Подписчики оценили веселье семьи фигуристов и оставили свои отзывы.

«Вы там даже больше ребенок, чем ваши замечательные девочки! Молодец, Алексей», — писали пользователи Сети.

В новом сезоне «Ледникового периода» Алексей Ягудин вышел на лед в качестве ведущего. Пару ему составляет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Накануне телезрители увидели первый выпуск шоу. Участниками ледового шоу стали именитые артисты, среди которых: Влад Соколовский, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ирина Пегова, Влад Топалов и многие другие.