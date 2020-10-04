«Себя критикуйте»: Алексей Ягудин заступился за Алину Загитову перед недовольными зрителями

Новый сезон проекта «Ледниковой период» недавно стартовал на Первом канале. Вместе с постоянным ведущим шоу Алексеем Ягудиным в этот раз зрители увидели 18-летнюю фигуристку Алину Загитову. Не все любители фигурного катания смогли разглядеть в юной чемпионке талантливого телеведущего. Об этом сообщает СтарХит.

Некоторые телезрители Первого канала оставили негативные комментарии в Сети после просмотра премьерного выпуска:

«Ведущая из Алины-это кошмар, двух слов связать не может… Уж простите… Такой провал», «Верните нормальную ведущую!! Алина даже прочитать нормально не может, никакого настроения в проекте из-за нее», «Верните Аллу Михееву вместо Загитовой, ну совсем она не на месте».

Однако соведущий девушки высказался иначе.

«Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого — будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — заступился за коллегу Ягудин.

Напомним, что ранее спортсмен предсказывал большое будущее Загитовой в карьере телеведущей. Артист упоминал, что Алина пока только привыкает к съемочному процессу. При этом Ягудин отметил старательность и упорство фигуристки, которые помогут ей улучшить навыки ведущей.