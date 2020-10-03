«Цвет «девочка-девочка»: беременная Подольская на шопинге выбрала розовый пуховик

Наталья Подольская находится в счастливом ожидании малыша и совсем скоро в их с Владимиром Пресняковым семье случится прибавление. Остаются считанные недели, и пока есть время, девушка отправилась на шопинг. Звезда посетила бутик верхней одежды в поисках идеального теплого и стильного пуховика.

Певица примерила несколько моделей длинных теплых пуховиков. И остановила свой выбор на нежно-розовом варианте.

«Цвет «девочка-девочка», — отметила в разговоре с Подольской продавец. И уточнила: «Этот розовый не просто жесткая фуксия, а фуксия, смешанная с молоком».

Подольская призналась, что такой цвет всю жизнь обходила стороной. Но на этот раз ей пришлось признать – этот оттенок ей очень к лицу. И попросила подписчиков своего аккаунта проголосовать, подходит ли он ей или нет. Большинство поклонников согласились – девушке нужно приобретать именно этот розовый.