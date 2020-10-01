Торт, аниматоры и мыльные пузыри: Климова показала, как прошел день рождения малышки Беллы

В последний день сентября в семье звезды сериала «По законам военного времени» Екатерины Климовой прошел праздник. Ее младшей дочери от актера Гелы Месхи — Белле — исполнилось пять лет. Первый юбилей родители решили организовать по-настоящему празднично и весело: с аниматорами, развлечениями и кучей гостей.

Как проходил детский праздник, актриса показала у себя в stories микроблога. На фото и видео видно, что гостей собралось очень много — друзья девочки и их родители веселились, катались на мини-автобусе, играли с аниматорами.

Для именинницы звездная мама заказала праздничный торт. Трехъярусный десерт оказался выполнен в сказочной тематике, а украшала верхушку лакомства диснеевская героиня Рапунцель.