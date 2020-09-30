«Всем яркой осени»: Климова в день рождения дочки от Месхи нарядилась в изумрудное платье макси

Многодетная мама Екатерина Климова 30 сентября принимает поздравления по случаю дня рождения самой младшей из наследников — крошки Беллы. Девочке исполняется пять лет. С самого утра именинницу усыпали добрыми словами и пожеланиями родные, друзья и поклонники ее звездной мамы.

В праздничный день Климова облачилась в атласное платье макси изумрудного цвета. Именинницу мама одела в разноцветный наряд, а волосы украсила красивым цветком.

«Спасибо огромное всем за поздравления! Мы с Беллой все посмотрели! Всем яркой осени! А мы на праздник», — сообщила Климова.

Поклонники поспешили присоединиться к многочисленным поздравлениям, а также не поскупились на комплименты любимице и ее маленькой дочке:

«От всей души поздравляю и маму тоже», «Вы самая шикарная среди всех шикарных, Екатерина», «Куколка», «Шикарное платье!», «Что за кукла на машине?! Белла — прелесть!», «Как куколка свадебная на капоте, красивая такая», «Хорошего вам праздника! Еще раз с днем рождения, Беллу», — пишут фолловеры.

Напомним, что помимо Беллы у Климовой подрастает еще трое детей. 18-летняя Елизавета от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, и сыновья от актера Игоря Петренко — 14-летний Матвей и 12-летний Корней.